Terim'den Volkan Demirel'e yeşil ışık

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 4-1 biten Kosova maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel hakkında konuştu.

AÇIK KAPI BIRAKTI

İşte Fatih Terim; ''Ben iddialı, köşeli cümleleri sevmiyorum, 'Ben varken o milli takıma gelemez.' demem. Volkan Demirel için de geçerli bu durum." dedi.

Volkan Babacan'ın durumunu da değerlendiren Terim; "Volkan Babacan çok iyi oynuyor, iyi de bir kaleci. Kimi alıp kimi almayacağıma iyice konuşarak, hak yememeye çalışarak, en iyi şekilde takip ederek karar veriyorum. Dolayısıyla, her yönüyle değerlendiriyorum. Öyle de devam edeceği, bu olur olmaz, bilmiyorum Bir karar verirsek, herkes milli takıma gelebilir. Bu Volkan Demirel için de geçerlidir. Şu anda Babacan iyi bir kaleci oldu'' şeklinde konuştu.