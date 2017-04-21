Teşekkürler Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Beşiktaş evinde Fransa'nın Lyon takımını konuk etti.

Olayların çıktığı ilk maçı Fransa'da Lyon 2-1 kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için mutlak kazanması gereken temsilcimiz Beşiktaş sahaya galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Maça iki takım da tempolu başladı, karşılaşmanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Mücadelenin ilk golünü siyah-beyazlı ekibimiz attı.

Maçın 27. dakikasında kullanılan kornerde topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Bu golden 7 dakika sonra Beşiktaş savunmasının arkasında topla buluşan Lacazette, Fabri'nin üzerinden topu filelere gönderdi ve maça denge geldi.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

TALİSCA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Tur için gollere ihtiyacı olan Beşiktaş, ikinci yarıya çok iyi başladı. Cenk ve Talisca ile etkili olan temsilcimiz 58. dakikada yeniden öne geçti. Adriano'nun soldan yaptığı ortada Talisca şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.

Maçın temposu golden sonra daha da yükseldi, iki takım da yakaladığı net fırsatlardan faydalanamadı. Baştan sona heyecan fırtınasına sahne olan maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

UZATMALARDA DA GOL OLMADI

Karşılaşmanın 30 dakikalık uzatma bölümünde tempo yine üst düzeydi, iki takım da enteresan pozisyonlar buldu ancak 2-1'lik skoru değiştirecek golü bulamadı. Uzatma bölümü golsüz geçildi ve maç seri penaltı atışlarında gitti.

PENALTI ATIŞLARINDA VEDA ETTİK

Temsilcimiz Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon'a penaltı atışlarında 7-6 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Beşiktaş Lyon'a penaltı atışlarında 7-6 yenildi-VİDEO