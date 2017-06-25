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Tevez 4 ay sonra gol attı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Şangay Shenhua'da forma giyen Carlos Tevez, takımının Yanbian Funde'yi 2-0 yendiği maçta 4 ay sonra gole kavuştu

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Tevez 4 ay sonra gol attı

Boca Juniors'tan Şangay Shenhua'ya transfer olduktan sonra dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez, Çin Süper Lig'in beklenen performansı sergileyemiyor.

4 AY SONRA GOL ATTI

13. hafta mücadelesinde ligin dibindeki Yanbian Funde'ye konuk olan Shenhua, Carlos Tevez ve Yunding Cao'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 2 ay sonra 3 puan kazandı.

Arjantinli golcü ise ligin ilk haftasında attığı golden sonra ilk kez rakip fileleri havalandırarak 4 aylık suskunluğunu bozdu. Tevez ligde forma giydiği 8 karşılaşmada takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Gustavo Poyet'in çalıştırdığı Şangay Shenhua 13 haftası geride kalan ligde 16 puanla lider Guangzhou Evergrande'ın 18 puan gerisinde yer alıyor.

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