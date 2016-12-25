TFF 1. Lig'de ilk yarının lideri Göztepe

En son 2010-11 sezonunda 2'nci Lig'deyken devreyi lider bitiren Göztepe, 6 sezon sonra aynı mutluluğu yaşadı. Göztepe, o sezon şampiyon olarak adını TFF 1'inci Lig'e yazdırdı.

GEÇEN SEZON 7'NCİ BİTİRDİ

Göztepe 2001-02 sezonunda başlayan TFF 1'inci Lig tarihinde de ilk kez yeni yıla birinci sırada girme başarısı gösterdi. Geçen sezon büyük bütçelerle yine Süper Lig için yola koyulan Göztepe, ilk yarıda 26 puan toplayıp 17 haftada sıralamada 7'nci basamağa yerleşmişti.

İÇ SAHADA EN BAŞARILI TAKIM

Göztepe bu sezon ise 16'ıncı haftada sona eren ilk yarı sonunda hanesine 31 puan yazdırmayı başardı. Rakip filelere 27 gol atan Göztepe, kalesinde ise 17 gol gördü. Göztepe ayrıca bu sezon iç sahada en başarılı takım unvanını da eline aldı.

Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'nda rakiplerini konuk eden sarı kırmızılılar evindeki 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 20 puan toplamayı başardı. Göztepe deplasmanlarda da 3 rakibini mağlup ederek 2 kez eşitliği bozamadı, 3 müsabakasından ise puansız ayrıldı.

Göztepe, deplasmanda 11 puan toplayarak dış sahada en iyi performans sergileyen 3'üncü takım oldu.