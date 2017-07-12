TFF 1. Lig'de şike skandalı

Türk futbolu yeni bir Şike iddiası ile sarsıldı...

Dün gece geç saatlerde sosyal paylaşım sitesi Youtube’de paylaşılan “Şike ve ihanet tapesi” başlıklı 17 dakikalık ses kayıtları futbol dünyasını karıştırdı.

TEŞVİK PRİMİ VERİLDİ İDDİASI

Söz konusu kayıtlarda Gaziantep B.Bld. Spor Kulüp Müdürü Nizamettin Serkan, Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme ile Manisaporlu Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı, Gaziantepspor Büyükşehir yöneticisi Memik Yılmaz'ın odasında, TFF 1 Lig'de 14 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak Manisaspor - Şanlıurfaspor maçı öncesi Şanlıurfaspor'un mağlup olarak küme düşmesi için şike ve teşvik primi anlaşması konusunda bir araya geldiği iddia edildi.

Bilindiği gibi gibi daha önce Şanlıurfaspor, “Şike” iddialarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu.

GAZİANTEPSPOR KULÜBÜ EL YASA'YI SUÇLAMIŞTI

Gaziantepspor Spor Kulübü’de önceki gün bir açıklama yayınlamış ve takım kaptanı El Yasa’yı şike yapmakla suçlamıştı.

Tüm bu gelişmelerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Etik Kurulu’na havale etti. Etik Kurulu, Gaziantepspor Büyükşehir ifadeye çağırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Başlatılan soruşturmanın ardından Manisaspor, flaş bir kararın altına imza atarak futbolcu İsmail Haktan Odabaşı'nı kadro dışı bıraktı.

Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor Kulübü tarafından, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2016- 2017 futbol sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ve kulübümüz futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığı dosyanın, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından soruşturulması devam etmektedir. Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selamati için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e veda eden Şanlıurfaspor, şike iddiası sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Aralarında Elyasa Süme, Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı gibi futbolcuların bulunduğu ve şike pazarlığı yapıldığı iddia edilen görüntüler sosyal medyaya düştü.