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TFF 1. Lig'e veda eden takımlar belli oldu

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu sona ererken, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu lige veda etti.

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TFF 1. Lig'e veda eden takımlar belli oldu

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu sona erdi. Sivasspor'un şampiyon tamamladığı ligde Mersin İdmanyurdu'nun ardından lige veda eden takımlar belli oldu.

DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

TFF 1. Lig’de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Tehlike bölgesinde nefes kesen maçlar oynandı. Günün en kritik maç ise Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynandı.

Samsunspor'a tek puan yeterken golsüz biten maç sonrasında konuk takım Bandırmaspor, sezon başında çıktığı lige veda etti.

Şanlıurfaspor da Elazığspor’u 2-1 yenmesine rağmen lige veda eden bir diğer takım oldu. Mersin İdmanyurdu ise haftalar önce Spor Toto 2. Lig’e düşmüştü.

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