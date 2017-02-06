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TFF 1. Lig'in istikrar abidesi Muhammet Reis

TFF 1. Lig ekipleriyle 3 defa şampiyonluk yaşayan Muhammet Reis, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

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Muhammet, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz 3 sezonda forma giydiği  Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmasına  rağmen Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde hiç forma giyemedi.

BU KEZ LİGDE FORMA GİYERİM

Muhammet, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz 3 sezonda forma giydiği  Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmasına  rağmen Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde hiç forma giyemedi.

"Balıkesirspor'da yönetimle anlaşamadım. Osmanlıspor'da ise hocamızın  takdiriydi ve ayrılmıştım. Geçen sene de kendi adıma biraz kötü geçti. O yüzden  ayrılmak zorunda kaldım. İnşallah şimdi Gaziantep'te yeni bir şampiyonluk yaşarım  ve bu kez Süper Lig'de de forma giyerim."


4 SENEDE 45 GOL ATTI

Muhammet, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen TFF 1. Lig'in en  golcü isimleri arasında yer alıyor.

Son 4 sezonda 45 gol atmayı başaran Muhammet, ligde bu sürede  Balıkesirpor'la 19, Osmanlıspor'da 15, Kardemir Karabükspor'da 5 ve Büyükşehir  Gaziantepspor'da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

BU SEZON DA ÇİFT RAKAMLARA ULAŞMAK İSTİYORUM

Gol sayısı düşünce eleştiri aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Öz  eleştiri yapabilen bir oyuncuyum. Geçen sene performansım kendi adıma iyi olmasa  da yine şampiyonluk yaşadım. Buna rağmen benimle ilgili şöyle bir algı oldu; gol  sayısı az olunca performans olarak düşmüş gibi görülüyorum. Oysa ki ben orta saha  oyuncusuyum. Eleştirilere açığım ama insanların biraz daha objektif bakması  lazım. Son 4 senede 45 gol atmışım, 30 civarında asistim var. Şimdi 6 gole  ulaştım. İnşallah bu sezon da çift rakamlara ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

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