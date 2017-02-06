TFF 1. Lig'in istikrar abidesi Muhammet Reis

Muhammet, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz 3 sezonda forma giydiği Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmasına rağmen Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde hiç forma giyemedi.

BU KEZ LİGDE FORMA GİYERİM

Muhammet, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz 3 sezonda forma giydiği Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmasına rağmen Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde hiç forma giyemedi.

"Balıkesirspor'da yönetimle anlaşamadım. Osmanlıspor'da ise hocamızın takdiriydi ve ayrılmıştım. Geçen sene de kendi adıma biraz kötü geçti. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. İnşallah şimdi Gaziantep'te yeni bir şampiyonluk yaşarım ve bu kez Süper Lig'de de forma giyerim."





4 SENEDE 45 GOL ATTI

Muhammet, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen TFF 1. Lig'in en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Son 4 sezonda 45 gol atmayı başaran Muhammet, ligde bu sürede Balıkesirpor'la 19, Osmanlıspor'da 15, Kardemir Karabükspor'da 5 ve Büyükşehir Gaziantepspor'da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

BU SEZON DA ÇİFT RAKAMLARA ULAŞMAK İSTİYORUM

Gol sayısı düşünce eleştiri aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Öz eleştiri yapabilen bir oyuncuyum. Geçen sene performansım kendi adıma iyi olmasa da yine şampiyonluk yaşadım. Buna rağmen benimle ilgili şöyle bir algı oldu; gol sayısı az olunca performans olarak düşmüş gibi görülüyorum. Oysa ki ben orta saha oyuncusuyum. Eleştirilere açığım ama insanların biraz daha objektif bakması lazım. Son 4 senede 45 gol atmışım, 30 civarında asistim var. Şimdi 6 gole ulaştım. İnşallah bu sezon da çift rakamlara ulaşmak istiyorum." diye konuştu.