TFF artık görüntülerden de ceza verecek

Son olarak Beşiktaş-Başakşehir maçında Caner Erkin’in, ekrana yansıyan hakeme yönelik küfür ve davranışlarıyla patlak veren ‘ceza tartışması’ yeniden alevlendi...

Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre bu tür eylemler karşısında hakem ve gözlemci raporlarına yansımadığı sürece ceza verilmeyen futbolcu ve teknik adamlara yayıncı kuruluştan gelen görüntüler doğrultusunda da ceza verilecek.

Caner Erkin olayından sonra harekete geçen TFF Yönetimi’nin önümüzdeki günlerde talimatta gerekli değişiklikleri yapacağı öğrenildi.

TFF TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPMAYA HAZIRLANIYOR

İngiltere Premier Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen liglerini bu anlamda örnek alan TFF’nin özellikle Süper Lig’in marka değerini koruma altına almak için düğmeye bastığı bildirildi.

Saha içinde yaşanan hakaret içeren el-kol hareketlerinin yanı sıra hakemi aldatmaya yönelik davranışlar da artık kesinlikle cezasız kalmayacak. Dudak okuma yöntemi ile çok net bir biçimde belli olan küfürlere de gerekli tüm cezalar verilecek.