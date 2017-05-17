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TFF Kerem Demirbay'ın ıslak imzalı belgesini paylaştı

Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini TFF'ye bildiren ancak son anda Almanya'yı tercih eden Kerem Demirbay'ın imzalı belgesi ortaya çıktı

TFF Kerem Demirbay'ın ıslak imzalı belgesini paylaştı
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Türkiye Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ın yaptığı ayıbı konuşuyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'na A Milli Takım'da oynamak istediğini belirten bir belge gönderen 23 yaşındaki futbolcu, son dakikada yararını değiştirerek Almanya Milli Takımı'nı tercih etti.

TFF İMZALI BELGEYİ YAYINLADI

Yaşanan bu skandal olayın ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan TFF, Kerem'in gönderdiği imzalı belgesini yayınladığı.

İşte o belge:

İKİLİ OYNADI

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunun açıklanmasının ardından seçildiğini öğrenince Türkiye'yi yarı yolda bırakarak tercihini değiştiren Kerem, futbolseverleri bir hayli kızdırdı.

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