TFF Kerem Demirbay'ın ıslak imzalı belgesini paylaştı

Van der Wiel'i dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut'un, Gomez, Almeida ve Amrabat'ı da kandırdığı ortaya çıktı.

Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği kupa maçında Konyalı taraftarların yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

Galatasaray yönetimi, futbol hayatını Çin'de sürdüren Jackson Martinez ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fatih Terim'in kadroya katmak için uğraştığı Kerem Demirbay, son dakikada Almanya Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyledi.

Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini TFF'ye bildiren ancak son anda Almanya'yı tercih eden Kerem Demirbay'ın imzalı belgesi ortaya çıktı

1 Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı 4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel'in, Floyd'dan parasını geri istediği ancak alamadığı ortaya çıktı.

2 Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

3 Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği kupa maçında Konyalı taraftarların yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

4 Fatih Altaylı: Küfür yediğim için gurur duyuyorum Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında kendisi için edilen küfürler hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Gurur duyuyorum" dedi.

5 Süper Lig'de 3 hafta kala son durum 31. haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspsor'u 2-0 yenerek Başakşehir'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

6 Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

7 Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.

8 Van der Wiel'in şikayetçi olduğu menajerler gözaltına alındı Fenerbahçeli Van der Wiel'in kendisini dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu menajerler Ümit Akbulut ve Sinan Siner gözaltına aldı.

9 Şansal Büyüka'nın tavırları taraftarları rahatsız etti - İZLE Şansal Büyüka'nın Dursun Özbek karşısındaki kibirli duruşu, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.