TFF kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

F.BAHÇE LİDER

Spor Toto Süper Lig'den 11, TFF 1. Lig'den 5, Spor Toto 2. Lig'den 1 ve Spor Toto 3. Lig'den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 520 avro ile başı çekti.

Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan diğer kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Akhisar Belediyespor: 359 bin 874 lira

Antalyaspor: 106 bin 200 lira + 390 bin avro

Atiker Konyaspor: 10 bin 836 lira + 30 bin avro

Aytemiz Alanyaspor: 327 bin 581 lira + 10 bin avro

Bursaspor: 586 bin 924 lira + 1 milyon 72 bin 847 avro

Çaykur Rizespor: 591 bin 491 lira

Galatasaray: 940 bin 430 avro

Kardemir Karabükspor: 559 bin 200 lira + 1 milyon 161 bin 36 avro

Medipol Başakşehir: 761 bin 252 lira + 655 bin 500 avro

Trabzonspor: 125 bin avro

BEŞİKTAŞ LİSTEDE YOK

Bu arada, listede Süper Lig'den Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor'un bilgileri yer almadı.

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesinde, "Futbolcu ve kulüpler, menajerlerin katılımı ile imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer sözleşmelerinin birer nüshasını imza tarihinden itibaren 30 gün içinde belgeleri ile TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Futbolcu ve kulüplerin, menajerlik faaliyetleri kapsamında menajerlere ödedikleri ücretlere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin suretlerini en geç şubat ayının son iş günü TFF'ye ibraz etmek zorundadır." ifadeleri yer alıyor.