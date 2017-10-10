TFF: Lucescu ile yola devam

A Milli Takım, Lucescu ile yola devam etme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı'nın göreve getirileceğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

DHA, Rumen teknik adamın gönderilip yerine Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın getirileceğini iddia etmişti.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bugün bir ajans tarafından, "Demirören kararlı!... Lucescu'nun yerine!.." başlığı ile bir haber yayınlanmıştır.

Bu haberde ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu



