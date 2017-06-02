TFF'den play-off finaline koreografi yasağı

Çarşamba günü Eskişehir'de Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de koreografiye izin vermeyen TFF'ye futbolseverler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kartonlar, bayraklar ve özel posterlerle çok özel bir koreografiye hazırlanan Göztepeli taraftarların, konfeti şov yapacağı ve 10 bine yakın sarı kırmızılı bayrakla tribünlerde yer alacağı öğrenildi.

ANTALYA'YA 134 OTOBÜS

Göztepe camiası 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için geri sayıma başlarken, İzmir de sarı kırmızılı taraftarları Antalya'daki finale taşımak için seferber oldu. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 63, Bornova Belediyesi'nin 35, İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) 22, Güzelbahçe ve Menderes Belediyesi'nin 3'er, Karabağlar, Gaziemir ve Aliağa Belediyesi'nin 2'şer, Menemen ve Balçoca Belediyesi'nin de 1'er olmak üzere 134 otobüs tahsis ettiği bildirildi.

FİNALDE AYNI KADRO

Eskişehirspor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, son 4 maçta sahaya sürdüğü on biri bozmayacağı öğrenildi.

Eskişehirspor karşısına da Günay- Tanju, Schwechlen, Emrecan, Canberk, Tayfur, Gosso, Segbefia, Halil, Umut ve Jahovic tertibiyle çıkması beklenen sarı kırmızılılarda tek eksiğin kasığından ameliyat olan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ın olduğu bildirildi.