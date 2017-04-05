Thaisa 1 ay sahalardan uzak kalacak

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turundaki Fenerbahçe maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı voleybolcusu Thaisa Daher Pallesi'nin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AYAK BİLEĞİNDE ZEDELENME OLDU

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, MR ve bilgisayarlı tomografi sonucunda, Thaisa'nın ayak bileğini tutan bağlarda zedelenme, kıkırdaklarda ise çok az lezyon tespit edildiği duyuruldu.

Thaisa'nın ayak bileğinde üç hafta atel bulunacağı belirtilen açıklamada, "Sonrasında ayak bileğini sabitleyici botla fizyoterapi uygulamasına başlanarak tedavisinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmemektedir." ifadelerine yer verildi.