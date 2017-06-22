Thomas Heurtel Barcelona'da

Georgios Bartzokas'ın yerine Sito Alonso'yu takımın başına getiren Barcelona, ilk transferini Türkiye'den yaptı.

BİR KEZ DAHA İSPANYA MACERASI YAŞAYACAK

Katalan kulübünden yapılan resmi açıklamada Anadolu Efes'ten Thomas Heurtel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Anadolu Efes'ten önce Alicante ve Laboral formaları giyen Heurtel, böylece bir İspanya macerası daha yaşayacak.

Fransız yıldız, bu sezon Anadolu Efes formasıyla Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 33 maçta 12.1 sayı, 2.1 ribaund, 6.6 asist ve 1 top çalma, Turkish Airlines Euroleague'de ise 35 karşılaşmada 12.7 sayı, 1.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.