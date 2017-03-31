Thomas Müller kayıplara karıştı

Bundesliga'nın 26. haftasında, yarın Augsburg ile karşılaşacak Bayern Münih'in formasını, altyapı takımından beri giyen Müller, Bavyera ekibindeki en formsuz sezonunu geçiriyor.

Ligdeki en düşük skor ortalamasına, maç başına 0,2 golle tamamladığı 2011-12 sezonunda ulaşan Müller, bu sezona ise 0,09 gol ortalamasıyla devam ediyor.

Şu ana kadar ligde oynadığı 22 karşılaşmada yalnızca 2 kez fileleri havalandırabilen 27 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih A Takımı'nda düzenli olarak oynamaya başladığı 2009 yazından itibaren hiçbir sezon, ligde 7 golün altına düşmedi.

Müller'deki bu düşüşün, ligde 20, tüm resmi maçlarda ise 32 gol kaydederek kariyerinin en başarılı performansına imza attığı 2015-16 sezonunun ardından yaşanması da futbolseverleri şaşırttı.

SORUN ANCELOTTİ'NİN SİSTEMİ Mİ?

Bayern Münih ile 2012-13 sezonundan başlamak üzere çıktığı resmi maçlarda, sırasıyla 23, 26, 21 ve 32 gol atan Müller, bu yıl ise sadece 6 kez rakip ağları sarstı.

2016-17 sezonu başında Bayern Münih teknik direktörlüğüne getirilen Carlo Ancelotti'nin sistemi, çok yönlü bir futbolcu olsa da kendisini en rahat hissettiği pozisyon forvet arkası olan Müller'e pek yaramamış gibi görünüyor.

Almanya Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri olan Müller'in, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçta 5 gole ulaşması da gol sayısının azalmasında, Bayern Münih'in saha dizilişinin olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Çünkü Müller, 3 merkezi orta saha ve 2 kanat oyuncusu, bir de santraforun oynadığı saha dizilişini tercih eden Ancelotti'nin sisteminde, mecburen kanatlarda oynamak zorunda kalıyor.