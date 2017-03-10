Thomas Tuchel: Emre profesyonelliği öğrenmeli

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmasının ardından, gündem konularından biri de Emre Mor oldu.

Dortmund'un 9.75 milyon euroluk yatırımına rağmen bu sezon fazla forma şansı bulamayan Emre Mor hakkında Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamada bulundu.

PROFESYONELLİĞİ ÖĞRENMELİ

Almanya'da gündeme gelen Emre Mor konusuyla ilgili basın toplantısında kendine gelen bir soru üzerine Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Emre Mor sıradışı bir yetenek. Henüz adaptasyon sürecini atlatamadı. Onunla ilgili görüşlerimiz değişmiş değil. Fakat, profesyonelliği öğrenmeli. Danimarka'dan bize geldiğinde sadece yarım sezon profesyonel futbol oynamıştı. Bence gelecekte çok özel bir futbolcu haline gelecek. Şu an forma şansı bekliyor ve buna alışkın değil. Bazı zorluklar yaşıyor ama sabredeceğiz. Bunun üstesinden geleceğiz." cevabını verdi.

O OLMASA GELEMEZDİM

Thomas Tuchel'in kendisiyle ilgilendiğini belirten milli yıldız Emre Mor ise konuyla ilgili "Teknik direktörümüz Tuchel, benimle ilgileniyor. Ben onun için önemliyim. Benim daha iyi oynamamı istiyor. Tuchel olmasaydı, Dortmund'a gelmezdim. Kısa görüşmemizde bile beni çok etkiledi. Tuchel çok dürüst biri. Bana ne düşündüğünü ve planlarını açık açık söylüyor. Onunla sık sık görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

1 GOL 2 ASİSTİ VAR

Sezon genelinde 8 maça çıkan Emre mor, 2017'den itibaren sadece darmstadt maçına çıktı. Milli futbolcu forma şansı bulduğu karılaşmalarda 1 gol 2 asiste imza attı.