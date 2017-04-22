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Thunder'ı Westbrook sırtladı

Oklahoma City Thunder, Westbrook'un "triple double" yaptığı maçta Houston'ı 2 sayı farkla geçerek seride ilk galibiyetini aldı

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Thunder'ı Westbrook sırtladı

Batı Konferansı altıncısı Oklahoma City Thunder, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından normal sezonu 3'üncü sırada bitiren Houston Rockets'ı 115-113 yenerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

YİNE TRİPLE DOUBLE YAPTI

Thunder'ın all-star oyuncusu Westbrook 32 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle play-off'larda üst üste ikinci kez "triple-double" yaparken, galibiyette başrolü oynadı. Taj Gibson 20, Andre Roberson ve Victor Oladipo 12'şer sayı ile skora destek verdi.

Rockets'ta James Harden 44 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Lou Williams 22 sayı, Ryan Anderson ise 18 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.

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