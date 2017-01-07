THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Sonny Weems

THY Euroleague'de 16. haftanın en değerli oyuncu belli oldu.
DAÇKA'YI YIKTI MVP OLDU
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-92 yenen İsrail'in Maccabi FOX takımında forma giyen Weems, 33 verimlilik puanıyla sezonun 16. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve 1 top çalmayla tamamlayan 30 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 10'da 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2, serbest atışlarda ise 5'te 4 isabetle oynadı.