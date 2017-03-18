THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Jankunas oldu

THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

30 VERİMLİLİK PUANIYLA OYNADI

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zalgiris'in deplasmanda UNICS Kazan'ı 82-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Paulius Jankunas, sezonun 26. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 21 sayı, 3 asist, 7 ribauntla tamamlayan ve Zalgiris'te bu sezon MVP seçilen ilk basketbolcu olan Litvanyalı uzun forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 5, serbest atışlarda ise 8'de 8 isabetle oynadı.