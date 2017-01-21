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THY Avrupa Ligi'nde son durum

Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe 5. sıraya yükselirken DAÇKA haftayı 8. sırada tamamladı. Anadolu Efes 10, Galatasaray ise son sırada.

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THY Avrupa Ligi'nde son durum

Euro Leauge'in 18. hafta maçları sonunda Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

LİDER CSKA MOSKOVA

Evinde Alman ekibi Brose Bamberg'i ağırlayan CSKA Moskova, sahadan 85-64 galip ayrıldı. 14. maçını kazanan Rus ekibi, Real Madrid ve Olympiakos'un önünde liderliğini devam ettirdi.

FENERBAHÇE 5. SIRADA

Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk eden Fenerbahçe, maçtan 84-63 galip ayrıldı. Ligde 11. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, 5. sıraya yükseldi.

Darüşşafaka Doğuş, Rus ekibi UNICS Kazan'ı evinde 71-64 yenerek 10 galibiyetle 8. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 89-78 yenildi ve bir sıra gerileyerek haftayı 10. sırada tamamladı.

İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 92-87 yenilen Galatasaray Odeabank, haftayı son sırada bitirdi.

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları 24-25 Ocak tarihlerinde oynanacak.

18. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 85-64

Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 84-63

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-71

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank: 92-87

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 89-78

Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya): 71-64

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 59-74

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 92-62

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