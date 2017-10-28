THY Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ise Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68, Anadolu Efes ise ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68
Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84
Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74
Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72
Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53
Ligde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.