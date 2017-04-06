THY Euroleague'de Fenerbahçe'den Barcelona zaferi

FENERBAHÇE: 68 - BARCELONA: 65





SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Fernandao Rocha (Portekiz), Ioannis Foufis (Yunanistan), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

FENERBAHÇE: Sloukas 10, Bogdanovic 15, Nunnally 3, Bennett, Vesely 5, Antic 3, Kalinic 13, Udoh 9, Melih Mahmutoğlu 3, Datome 7

BARCELONA LASSA: Rice 19, Navarro 4, Perperoglou 4, Claver 15, Tomic 8, Koponen 6, Diagne 2, Munford, Vezenkov 7, Eriksson, Peno

1. PERİYOT: 11-15

DEVRE: 30-31

3. PERİYOT: 44-46

NORMAL SÜRE: 58-58

NORMAL SEZONU 18 GALİBİYETLE TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle tamamladı. Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un İsrail deplasmanında Maccabi FOX'u 81-61 yenmesiyle Fenerbahçe'nin normal sezonu 4. sırada bitirme şansı kalmadı. Baskonia ve Anadolu Efes'in maçlarının sonucuna göre Fenerbahçe, normal sezonu 5 ila 7. sıra arasında tamamlayarak play-off oynayacak.

BARCELONA PLAY-OFF'UN DIŞINDA KALDI

Barcelona Lassa ise 12 galibiyet ve 18 yenilgiyle normal sezonu 11. sırada tamamladı ve play-off'un dışında kaldı.