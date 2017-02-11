THY Euroleague'de haftanın en değerlisi Printezis

THY Euroleague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu Yunan temsilcisi Olympiakos'tan çıktı.
30 VERİMLİLİK PUANI ALDI
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 73-64 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Printezis, sezonun 22. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 17 sayı, 10 ribaund, ikişer asist ve top çalmayla tamamlayan 31 yaşındaki basketbolcu, iki sayılık atışlarda 7'de 4, üç sayılık atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.