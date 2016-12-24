THY Euroleague'de haftanın MVP'si Keith Langford

Euroleague’de 14. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu.

KEİTH LANGFORD MVP OLDU

UNICS Kazan’ın Litvanya deplasmanında karşılaştığı Zalgiris Kaunas’ı 88-80 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Keith Langford, haftanın MVP’si seçildi.

2. KEZ MVP SEÇİLDİ

Langford, maçı 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynayarak topladığı 36 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu. Langford, bu sezon 2. kez MVP ödülünü aldı. Amerikalı oyuncu daha öncede ligin 5. haftasında seçilmişti.