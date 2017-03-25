THY Euroleague'de haftanın MVP'si Randolph

1 Rusya savunmasını ipe dizen Zaha'dan harika gol - İZLE Zaha, Rusya ile Fildişi Sahilleri arasında oynanan hazırlık maçında tüm savunmayı çalımlayarak muazzam bir gole imza attı.

2 Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

3 Abdurrahim Albayrak adaylığını resmen açıkladı Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıklayan Abdurrahim Albayrak, "2018 için bayağı iddialıyım" dedi.

4 Galatasaray'ın borcu açıklandı Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 itibarıyla net borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 lira olduğu açıklandı.

5 Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan, G.Saray'ın eski başkanı Ünal Aysal, aday olmayı düşünmediğini söyledi.

6 Lucas Leiva Galatasaray'a 'evet' dedi Sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen Lucas Leiva, sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardı.

7 G.Saray Mali Genel Kurulu'nda İzmir Marşı söylendi Bugün gerçekleştirilen Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu'nda, salonda bulunan üyeler ayağa kalkıp İzmir Marşı'nı söyledi.

8 Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta sakatlandıktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Rhodolfo ve Atınç Nukan'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

9 İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya'yı 2-0 yendiğimiz maçtan önce soyunma odasına girerek futbolcularımıza moral verdi.