THY Euroleague'de haftanın MVP'si Randolph

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in basketbolcusu Anthony Randolph, 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
30 VERİMLİLİK PUANIYLA OYNADI
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Real Madrid'in deplasmanda Olympiakos'u 79-73 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Anthony Randolph, sezonun 28. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 21 sayı, 1 asist, 5 ribauntla tamamlayan ABD'li uzun forvet, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayılık atışlarda 2'de 1 ve serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.