THY Euroleague'de ilk yarı sona eriyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 30 Aralık Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla normal sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
MAÇ PROGRAMI
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
- Yarın
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya)
23.00 Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
- 30 Aralık Cuma
19.00 Unics Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş