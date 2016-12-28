THY Euroleague'de ilk yarı sona eriyor

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Cem Karlıdağ rakibini nakavt ederek şampiyon oldu

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Hasan Şaş: Teknik direktör olmak için lobim yok

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1 Çinliler şimdi de hakem transfer ediyor Futbolculara ve teknik direktörlere ödedikleri yüksek ücretlerle dikkat çeken Çinliler şimdi de hakem Mark Clattenburg'a göz dikti.

2 Podolski için 20 milyon Euro'luk teklif Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande takımı, Podolski için G.Saray'a 20 milyon Euro, yıldız futbolcuya da 9 milyon Euro önerdi.

3 Şenol Güneş'ten Eto'o tepkisi Şenol Güneş, Eto'o için Beşiktaş'tan Kerim, Ömer ve Necip'i isteyen Antalyaspor'a ''İsterseniz Oğuzhan'ı da verelim'' diyerek tepki gösterdi

4 Beşiktaşlıların Orman'a Lens isyanı Beşiktaşlılar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Lens'in performansından sonra Orman'ı mesaj mesaj yağmuruna tuttu.

5 Mehmet Ekici Trabzon'dan ayrılıyor Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

6 Rıza Çalımbay: Salih Dursun transferi bitti Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; "Salih Dursun transferi bitti" dedi.

7 Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor kafilesi tesislere dönüş sırasında şok bir olay yaşadı.

8 Beşiktaş kupada gruptan çıktı Beşiktaş, Boluspor'u kupada 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sakatlıktan dönen Talisca kafayla gol attı.

9 En çok Beşiktaş penaltı kazandı Bursaspor hiç kazanmadı Süper Lig'in ilk yarısında 7 kezle en çok Beşiktaş penaltı kazanırken, Bursaspor hiç penaltı kazanamadı.