THY Euroleague'de yarın Türk derbisi oynanacak

1 Quaresma'nın Babel isyanı Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız Quaresma, Babel'in alacağı maaşı duyunca yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti.

2 Riekerink'ten yönetime: Yasin'e mecbur değiliz Riekerink, Yasin'i kadro dışı bırakmayı düşünen yönetime, ''Gerekeni yapın, ona mecbur değiliz'' şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

3 Lens'in bonservisine karşılık iki futbolcu verilecek Fenerbahçe, Lens'in bonservisine karşılık Sunderland'e Emenike ve Van der Wiel'i verecek.

4 Hamit Altıntop G.Saray'dan para almaya devam edecek Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon 1 milyon 372 bin Euro'dan feragat eden Hamit'e jest yaparak 875 bin Euro vermeye karar verdi.

5 Brezilyalılar Podolski'nin Çin'e transfer olduğunu açıkladı Podolski'nin adının geçtiği Flamengo kulübü yetkilileri, Alman yıldızın Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

6 Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi Milli futbolcu Arda Turan ve Barcelona'daki takım arkadaşları, hastaneleri ziyaret ederek, çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

7 Potaları karıştıran kadın basketçiler güldürdü - İZLE Amerika'da Lousville-Duke maçında Duke oyuncuları atak yaptıkları pota konusunda rakibi şaşırtarak kolay bir sayı buldular.

8 Sabri'nin suçu ne Galatasaray, son 3 yılda sağ beke 6 transfer yaptı ve 13,5 milyon Euro (50 milyon TL) harcadı ama her seferinde oynayan Sabri oldu.

9 Aynı takıma karşı 3 tane skandal gol yiyen kaleci - İZLE İngiltere 2. Lig takımlarından Notts County'nin kalecisi, 13 ay içinde Cambridge'e karşı birbirine benzer 3 tane skandal gol yedi.