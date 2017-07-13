THY G.Saray'ın forma sponsoru oldu

Galatasaray, İsveç takımı Östersunds ile bu akşam oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları logolu forması ile mücadele edecek.

AVRUPA MAÇLARININ SPONSORU OLDU

Uzun yıllardır Türk futbolunun birçok takımına sağladığı ulaşım sponsorluğu desteğini Galatasaray Spor Kulübü için de sergileyen Türk Hava Yolları, Sarı-Kırmızılılara sunduğu bu desteği, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında, forma sponsorluğu kategorisinde de sürdürecek.

Aynı zamanda ulaşım sponsoru olduğu Galatasaray’ı, Avrupa kupalarında başarıdan başarıya taşımayı amaçlayan Türk Hava Yolları, bu işbirliği ile Avrupa başta olmak üzere futbolun takip edildiği her bölgede marka bilinirlik ve algısını daha da güçlendirmiş olacak.