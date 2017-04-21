Tiger Woods'tan kötü haber

Sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulunan 41 yaşındaki sporcu, sırtındaki ağrı nedeniyle bir kez daha ameliyata alındığını belirterek, "Uzun süredir hem sırt hem de ayaklarımda yaşadığım ağrılardan kurtulmayı dört gözle bekliyorum. Normal hayata karışmayı, çocuklarımla oynamayı ve yeniden turnuvalara katılmayı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SON OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Son operasyonunun başarılı geçtiğini belirten Woods, uzun yıllardır devam eden ağrı ve kasılmalarının geçeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Kariyerinde 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Tiger Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. 2014'ün nisan ve 2015'in eylül ayında sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının devam etmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün altlarına kadar düştü.