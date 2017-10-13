Timo Werner yeşil sahalara dönemiyor

Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig’de forma giyen Timo Werner, sıkıntılı günler geçiriyor.

Beşiktaş maçından sonra 1 lig ve 2 milli mücadelede kaçıran Timo Werner, Borussia Dortmund maçı kadrosuna da alınmadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI YARIDA BIRAKMIŞTI

21 yaşındaki golcü futbolcu, Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kulağından bir problem yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Bu karşılaşmasından sonra 3 mücadelede dinlendirilen Alman golcü, Bundesliga’da takımının bu hafta Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Leipzig Kulübü yetkilileri, futbolcusunu riske etmek istemedi. Gerekçe olarak ise ; Vodafone Park’ta Werner’in yaşadıklarının Dortmund Stadı Signal Iduna Park Stadı’nda da yaşama riski olduğu öne sürüldü.

Dortmund taraftarlarının maça olan ilgisi ve 130 desibele kadar çıkacak ses oranı hesaplandığında Leipzig’in böyle bir karar aldığı konuşuluyor.