Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Todor Veselinovic ölüm döşeğinde.
BİLİNCİ KAPALI
Sarı-Lacivertlileri 1988-89 sezonunda 103 golle şampiyon yaparak tarih yazan Veysel hoca lakaplı ünlü çalıştırıcının 3 haftadır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Atina'daki özel bir hastanede müşahade altinda tutulan 87 yaşındaki emektar teknik adamın bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Veselinovic'in eşi Milka, her an doktorlardan kötü haber alabileceklerini söylerken Fenerbahçe camiasindan kimsenin kendilerini arayıp sormadıklarından muzdarip.