TOFAŞ'tan Beşiktaş'a geçit yok

Bu sonuçla TOFAŞ, ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş Sompo Japan ikinci yenilgisini yaşadı.

Sertaç Şanlı ve Diebler ile skor üreten siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada 20-20 eşitliği sağlayıp ardından da Sertaç Şanlı'nın serbest atışlarıyla (20-22) öne geçse de Paunic ile 3 sayılık atışta isabet bulan TOFAŞ, ilk çeyreği 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan ve Kadji'nin basketleriyle 13. dakikada farkı yeniden 7 sayıya (31-24) çıkardı. Weems'in sayılarıyla rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 17. dakikada skoru 36-36'ya getirdi.

TOFAŞ'A GALİBİYETE MAİJA İLE KADJİ GETİRDİ

Periyodun kalan bölümünde Owens ile skor üreten TOFAŞ karşısında konuk ekip, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Strawberry'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Lima'nın smacıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a Mejia'nın üst üste attığı sayılarla karşılık veren TOFAŞ, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde hızlı hücumlarla sayı üreten ev sahibi ekip, final periyoduna üstün girdi.

Son çeyreğe Kenan Sipahi, Weems ve Strawberry'nin basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikada öne geçerek, skoru 65-62'ye getirdi. Barış Ermiş ve Morgan'ın sayılarıyla skoru lehine çeviren TOFAŞ, 38. dakikada 72-70 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 16 saniye kala Diebler ile serbest atış çizgisinden üç sayı bulan siyah-beyazlı ekip, beraberliği sağladı: 79- 79. Kalan kısa bölümde Morgan ve Henry ile skor üreten TOFAŞ, salondan 83-79 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 19'ar sayı üreten Mejia ile Kadji, galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş Sompo Japan'da ise 20 sayıyla oynayan Strawberry, maçın en skorer ismi oldu.