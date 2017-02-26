Tokyo Maratonu koşuldu

Atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Wilson Kipsang, kadınlarda ise aynı ülkeden Sarah Chepchirchir kazandı.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

İLK 3 KENYA'DAN

Podyumun ilk üç sırasında Kenyalı atletlerin yer aldığı erkeklerde, birinciliği 2 saat 3 dakika 58 saniyede bitiş çizgisini geçen Wilson Kipsang elde etti.

Bu dereceyle Kipsang, 2014 Berlin Maratonu'ndaki 2 saat 2 dakika 57 saniyelik derecesiyle dünya rekoru sahibi Dennis Kipruto'yu yakalamaya çok yaklaştı. Kenyalı atleti, 2.05.51'lik derecesiyle Gideon Kipketer ve 2.06.25 ile Dickson Chumba izledi.

KADINLARDA DA KAZANAN KANYA'DAN

Kadınlarda ise mücadeleyi, 2 saat 19 dakika 47 saniyede bitiren Kenyalı Sarah Chepchirchir şampiyonluğa ulaştı.

Etiyopyalı Birhane Dibaba 2.21.19'luk derecesiyle ikinci ve vatandaşı Amane Gobena 2.23.09 ile üçüncü oldu.