Tolga Ciğerci derbide oynamak istiyor

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Tolga Ciğerci, Igor Tudor'dan forma bekliyor. Sakatlığından dolayı Bursaspor maçından sonra dinlendirilen Tolga, durumunun iyi olduğunu ve derbide oynamak istediğini Tudor'a iletti.

TUDOR 3-4-3 OYNATMAYI PLANLIYOR

Hırvat teknik adam ise fiziksel durumuna göre son kararını vereceğini söyledi. Rodrigues'in de adelesindeki problemi Tudor'u düşünüyor. Antrenmanlarda zaman zaman Selçuk İnan'ı kadroda deneyen Tudor, Tolga ve Rodrigues'in yeterli olmaması halinde tecrübeli oyuncuya yönelebilir.

Zaman zaman 3-4-3 taktiğinin hazırlığını yapan Tudor, Selçuk'u ilk 11'de değerlendirirse Fernando'yu stoperlerin arasına çekecek. Orta sahada Ndiaye ve Selçuk'un yan yana görev alma ihtimali doğarken, hücumun kanatlarında Feghouli ve Belhanda yer alabilecek.

Hırvat teknik adam henüz kararını vermezken, yapılacak son antrenmanda oyuncuların durumu bu konuda belirleyici olacak.