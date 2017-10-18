Tolga Ciğerci: Derbide oynamazsam çıldırırım

Galatasaray'da 23 gündür sahalardan uzak olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde forma giymek için can atıyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞTI

Galatasaray'da galibiyet golünü attığı Bursaspor maçından sonra sakatlığı (sağ ayak tabanındaki ödem) nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde oynamak için izinli olduğu günde de Florya'da tek başına çalıştı.

"DERBİDE OYNAMAZSAM ÇILDIRIRIM"

Milli oyuncunun tesislerde idman yaptığını öğrenen teknik direktör Igor Tudor'un öğrencisiyle telefonda görüştüğü ve Tolga'nın Hırvat teknik adama, "Derbide oynamazsam çıldırırım. Bana bu şansı verin, ben hazırım" dediği öğrenildi.

Bu görüşme sonrasında Karabük ve Konya maçlarında Tolga'yı saha içinde aradıklarını düşünen Igor Tudor, Konya'da sakatlanan Rodrigues'in yerine gurbetçi oyuncuyu ilk 11'e hazırlama kararı aldı.