Tolga Ciğerci Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Atiker Konyaspor maçı öncesi takımın sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

İDMANDA AKSAKLIK YOK

Yener İnce, milli takımlara giden oyuncuların sorunsuz olarak kadroya katıldığını belirtirken “Milli takımlardan çok büyük bir sakatlıkla dönen olmadı. Ufak tefek darbeye ve zorlanmaya bağlı sıkıntıları olan oyuncularımız var. Milli takımlarda oyuncular aynı şekilde idman yapmadıkları, sürekli aynı idmanı almadıkları için durumları buraya gelince bir miktar yeniden yapılandırıyoruz. Ama önceki günkü idmanaTolga Ciğerci hariç tüm takım çıktı. Gayet güzel bir idman yapıldı. Ufak tefek olan bütün sıkıntıları da giderdik” dedi.

MUSLERA'YI RAHATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Uzun yolculuklar sonrası takıma katılan oyuncuların durumu ve uygulanan program ile ilgili bilgileri de paylaşan Yener İnce, “Muslera çok uzun yoldan geldi. Onu mümkün olduğunca, elimizden geldiğince rahatlatmaya çalışıyoruz. Kaleci antrenörlerimizle konuşup jet-lag olmasından dolayı uykusu ve diğer konular ile ilgili olarak özel tedbir almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

TOLGA DERBİYE YETİŞECEK

Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ile ilgili tedavinin de planlanan şekilde gittiğini belirten Yener İnce, bu konuyla ilgili olarak ise “Bizim ‘ağırlıksız ortam koşusu’ dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konya maçı için teknik ekiple de görüşeceğiz. Onların da fikrini alacağız. Bu maçtan ziyade daha önce de belirttiğimiz gibi bir sonraki mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz onu. Öngördüğümüz program aynen devam ediyor. Ama durumu iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.