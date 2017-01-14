Tolga Ciğerci: Milli Takım ve Galatsaray çocukluk hayalim

Galatasaray'ın sezon başında Almanya Birinci Lig ekiplerinden Herta Berlin'den transfer ettiği ve orta sahada yerini her geçen gün daha da sağlama alan genç oyuncusu Tolga Ciğerci, basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TARAFTARI GERÇEKTEN HARİKA

Alman basınına konuşan Ciğerci, İstanbul'a gelmesinin çok iyi bir karar olduğunu vurgulayarak, ''Galatasaray'daki ilk maçım, Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a karşıydı. Geldikten birkaç gün sonra sahaya çıktım. Harika bir atmosfer vardı. Maç, 120 dakika sonunda penaltılara gitti. Ben de üçüncü penaltıyı attım. Taraftarlarımız çok mutluydu. Taraftarlar, gerçekten harika ve çok duygusallar. Galatasaray taraftarıyla Almanya'da bir tutabilecek sadece Dortmund var, diğerleri yanına yaklaşamaz.'' diye konuştu.

SAYISIZ KEZ BU FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM

Sakatlanmadan önce Galatasaray'da her maçta görev alan genç futbolcu,''Hedefim, çok çalışıp bu formayı sadece 2 kez giymekle sınırlı kalmayıp, sayısız kez giyebilmek.'' ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL MARŞINI DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin bir diğer oyuncusu Podolski'nin Almanca konuşmasının kendisine alışma sürecinde çok faydalı olduğunu ifade eden genç oyuncu, ''Milli takımda oynamak çocukluk hayalimdi. O formayı giymek büyük onur, İstiklal Marşı'nı duyarken tüylerim diken dikendi.'' diye konuştu.