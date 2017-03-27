Tolga Zengin'den ayrılık kararı

Taraftarların ıslıklarla protesto ettiği milli kalecinin Beşiktaş'tan ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Hem tribünlerden gelen tepkiye hem de Fabri lehine yapılan tezahüratlara çok sinirlenen Tolga Zengin'in karşılaşma sonrasında yöneticilere dert yandığı öğrenildi.

DEVAM ETMEK DOĞRU DEĞİL

Tecrübeli file bekçisinin, "Yapılanları hak etmedim. Taraftarın bana tepkisini anlayamıyorum. Fakat böyle bir ortamda devam etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Artık burada kalmam imkansız" dediği belirlendi.

YÖNETİCİLER SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ AMA...

Yöneticilerin "Şu an sıcağı sıcağına çok duygusal bir karar alıyorsun. Biraz sakinleş yeniden konuşalım" yanıtını verdiği fakat Tolga Zengin'in ayrılık kararında ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

İki sezon daha futbol oynadıktan sonra kariyerine nokta koymayı düşünen 34 yaşındaki Tolga'nın sezon sonunda, sürekli forma giyeceği bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor.

FABRİ GELDİ GÖZDEN DÜŞTÜ

2013 yılında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Tolga Zengin gösterdiği başarılı performansın ardından kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi. Fakat milli kaleci sezon başında transfer edilen Fabri'nin iyi performansı sonrası kulübeye mahkum oldu.