Tolga'dan F.Bahçelilere: Şikeciler

Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren olaylı derbide, soyunma odası koridorlarında yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı.

ŞİKECİLER

Hürriyet'in haberine göre; Tolga’nın Sarı-Lacivertli futbolculara, “Şikeciler” diye bağırarak tahrik ettiği öğrenildi.

Fenerbahçeli oyuncuların ise teknik heyetin uyarısıyla deneyimli kaleciye cevap vermediği belirtildi.

TARAFTARLAR İÇERİ ALINDI İDDİASI

Kupadaki derbi sonrası her iki kulüp de birçok farklı nedenle birbirlerini Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etti.

Fenerbahçe Yönetimi’nin şikayetlerinden biri, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında görevli olmayan kişilerin yer alması oldu.

Yönetim, Siyah-Beyazlı taraftarların içeri alındığını ve bu kişilerin futbolculara saldırmak istediklerini belirterek, TFF’ye şikayette bulundu.