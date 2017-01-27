Tolgay Arslan Galatasaray'a gitmek istiyor

Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor...

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi.

MUTSUZ OYUNCU İSTEMİYORUM

Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve hocası Şenol Güneş’in, “Takımda mutsuz oyuncu istemiyorum” mesajıyla morali daha da bozulan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir defter açmak istiyor.

PODOLSKİ SATILIRSA ALINACAK

Ancak Galatasaray cephesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. O da maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk boşluk olması.

UEFA’nın kriterleri nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle Podolski’nin satılmasını ve 3 milyon Euro’luk daha yer açılmasını bekliyor.

Tolgay Arslan: Galatasaraylıyım - İZLE