Tolgay Arslan: Önceliğim Beşiktaş

Beşiktaş'ta son haftaların yükselen yıldızı Tolgay Arslan kutlamaların ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Kendini çok iyi hissettiğini söyleyen tecrübeli orta saha; "Kendime geldim diyebilirim. Ağır bir sakatlık yaşamıştım. İyi döndüm ve iyi çalıştım. Son maçlarda iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Gelecek sezon daha iyi olacağım. Önceliğim Beşiktaş ama Beşiktaş farklı düşünürse ben de farklı düşünürüm. Burada kalmak istiyorum. Şampiyonluk hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.