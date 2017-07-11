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Tolgay Arslan'a Lazio talip

İtalyan basını, Lazio'nun Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan için teklif yaptığını yazdı.

Tolgay Arslan'a Lazio talip
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Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia'nın haberine göre Lucas Biglia'yı Milan'a satma kararı veren Lazio'nun transferdeki önceliği Beşiktaş'tan Tolgay Arslan.

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Lazio'nun Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan ekibi, Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı 20 milyon euroya Milan'a göndermeye ise çok yakın.

2015 yılından beri Beşiktaş forması giyen Tolgay, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile toplam 44 maça çıkmış ve 8 asist kaydetmişti.

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