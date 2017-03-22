Tolgay Arslan'dan G.Saray'a yeşil ışık

Beşiktaş'ta bu sezon orta alanda Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca'nın başarılı bir görüntü sergileyip 11'e ambargo koymasının ardından Tolgay Arslan, yarışta geri planda kalmıştı.

HOCAM İSTEMEZSE AYRILIRIM

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda alternatif oyuncu olarak görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan, 'Takımdan ayrılacak' iddialarıyla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, "Transfer dönemi içinde ve dışında sürekli ismim gündemde. Gitmediğim takım kalmadı! Ama kulübümle sözleşmem olduğu unutuluyor. Benim gidip başka bir kulüple transfer konuşmam mümkün değil. Beşiktaş'ta mutluyum, ama sezon sonunda hocam veya yönetim farklı bir öneriyle gelirse oturur konuşuruz" sözlerini kullandı.

İPLER BİZİM ELİMİZDE

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk yaşayacaklarına inandıklarını belirten Tolgay, "Şampiyonluğu en az geçen sezonki kadar istiyoruz. Henüz kesinleşen bir durum yok ama sanki şampiyon olmuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Takım olarak da düşüncemiz sezon sonuna kadar bu yarışta elimizden geleni yapmak. Puan farkıyla öndeyiz ve ipler bizim elimizde. Rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan işimizi yapıp sezon sonunda taraftarımıza mutlu sonu yaşatacağız" diye konuştu.