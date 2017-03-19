Tolunay Kafkas da istifa etti

Basın toplantısında istifa sinyali veren Tolunay Kafkas’ın yöneticilerle görüşerek istifa kararını ilettiği ifade edildi.

"DEĞİŞİKLİK DAHA SAĞLIKLI OLACAK"

Tolunay Kafkas maç sonunda; "Akhisarlı yöneticiler çok sevdiğim insanlar. Ama artık bir değişikliğin takıma daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Adanaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

AKHİSAR DA AÇIKLADI

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tolunay Kafkas'la karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetme kararı alındığı belirtildi.

Kafkas ve ekibine takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerine kariyerlerinde başarılar diliyor ve bu kararın kulübümüzün hayrına olmasını temenni ediyoruz. Milli maç arasından istifade ederek en kısa zamanda yolumuza devam edeceğimiz teknik direktörümüzü kamuoyuyla paylaşacağız."

İSTİFALAR PEŞ PEŞE

Osmanlıspor’da Mustafa Reşit Akçay’ın görevini bırakmasının ardından Kafkas’ın istifası ile, Süper Lig’de bir günde iki teknik adam görevini bırakmış oldu.