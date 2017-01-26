Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yeneceğiz

Galatasaray maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde devam eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü yenerek gruptan lider çıktıklarını ve Gümüşhanespor'la eşleştiklerini anımsattı.

PUAN ALMAK İÇİN KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ

Gruptan çıkma hedefini gerçekleştirdiklerini belirten Kafkas, şöyle konuştu: "Lige döndük, önümüzde zor bir Galatasaray maçı var. Oraya puan almak için, kazanmak için gidiyoruz. Taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz ve ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibimize her türlü karşılığı vermeliyiz. Taktiksel olarak Galatasaray'dan üstün bir oyun anlayışıyla sahada olmalıyız. Bunu başarabilecek güçteyiz, çalışmalarımız iyi gidiyor, takımın durumu iyi. Bu maçtan çok umutluyum."

ELİMİZDE VAZ TE KALDI

Kafkas, Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferinin ardından kulübün şartlarına uygun olması halinde bir oyuncu transfer edeceklerini belirterek, "Alınmazsa da içimizden çözüm üretmeye çalışacağım. O da elimizde tek santrfor Vaz Te kaldı. Biraz Onur oynayabiliyor, biraz da Larsson. Onur ve Larsson tek santrfor oynayabilecek oyuncular değil. Bizim oynattığımız sistem tek santrforlu. Sistemde bir değişiklik düşünüyorum, yani saha dizilişinde çift santrfora dönebiliriz." diye konuştu.