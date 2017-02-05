Tolunay Kafkas: Taraftarımızla barıştık

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

ÇOK MUTLUYUM

Kafkas, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son 8 takım arasına kalarak hedeflerinden birine ulaştıklarını kaydederek, "Öz güven ve taraftarımızla barışmak açından önemli bir maçtı. Müsabakayı 3-1 kazandık ama skor daha farklı olabilirdi. Çok gol kaçırdık." dedi.

Ligde Galatasaray'a karşı hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Kafkas, şunları söyledi:

"Bugün kiminle oynadığımızın önemi yoktu. Kazanmamız gerekiyordu. İyi bir takıma karşı oynadık. Gümüşhanespor gruptan çıkarken Trabzonspor gibi büyük bir takımı geride bıraktı. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geldiğimizden beri çok az yol kat ettik. Çok düzgün çocuklar ama futbol ve taktik anlamında en çok zorlandığım takım Akhisar Belediyespor. Takımı bir noktaya taşıma açısından ben de çok memnun değilim. Çok şey denememize rağmen sahada çok az şey oluyor. Fakat inat ve sabırla bu işi kovalamak gerekiyor. Bizde iyi oyuncular var ama oyunun belirli bölümlerini oynuyorlar. Taraftar serzenişlerinde haklıdır. Umarım Rizespor maçıyla da onları tekrar kazanırız."