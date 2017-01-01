Tolunay Kafkas: Video hakeme kesinlikle karşıyım

Kafkas, statların doluluk oranının çok düşük, stat zeminlerinin bazılarının bozuk olduğuna dikkati çekti:

"Bu zeminlerde iyi futbolun çıkması çok zor. Herkes ne kadar iyi takım kurarsa ligin kalitesi daha da artacak. Bunlar parayla olacak işler değil. Özellikle genç oyuncu gelişimine ciddi yatırımlar yapmak lazım. İnsana yatırım yapmayı seven bir futbol ailesi değiliz."

Türkiye'de futbolcuların gelişiminde büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Kafkas, "Futbolcuları geliştirebilecek genç oyuncu gelişim merkezleri kurmak lazım, buna biraz daha eğilmemiz gerekiyor." diye konuştu.



VİDEO HAKEME KARŞIYIM

Son dönemde tartışılan video hakem uygulamasına da değinen Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Video hakem uygulamasına kesinlikle karşıyım. Ben hakemlerin de hata yapabileceğine inanıyorum. Başta federasyonumuz olmak üzere, hakemlerimize güvenilecek bir ortam yapmalıyız. Fakat biz bu kurumları çok yıpratıyoruz, yıprattıktan sonra da doğru şeyler yapmalarını bekliyoruz. Bu çok doğru değil.

Ülkenin geneli manipülasyona çok açık. Onun içi kendimizin çıkarlarından çok futbolun çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Herkes eşit olmalı, federasyonu rahat bırakıp, herkese eşit davranmasını sağlamak zorundayız."