Tolunay Kafkas'ın Rodallega sıkıntısı

Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun şekilde Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Akhisarspor'da, gözler üst üste 6 maçtır gol atamayan Hugo Rodallega'ya çevrildi.

SÜREÇ ÇOK UZADI





Trabzonspor'a transferi gündemde olan Rodallega hakkında konuşan Tolunay Kafkas, ''Yaşanan süreç bize de, oyuncuya da zarar veriyor. Bir oyuncuya tekliflerin olması çok doğal, fakat sıkıntı verici olay, süreci çok uzatmaları. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamasının devamında, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız." diye konuştu.

TARAFTARLAR ŞİKAYETÇİ

Bu arada yeşil siyahlı taraftarlar da ara transferde alınan oyunculardan Olcan Adın, Samardzic ve Larsson'u yedek soyundurup Kafi Adu'yu kadroya bile dahil etmeyen tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takıma hemen katkı sağlaması gerektiğini savunan futbolseverler, Tolunay Kafkas'ı ve yönetimi ağır bir dille eleştirdi.