Tolunay Kafkas: Rodallega'ya çok teklif var

Ege temsilcisinin Antalya'da devam eden kampında açıklamada bulunan Kafkas, Rodallega'ya hem yurt içi hem de yurt dışından çok teklif geldiğini belirtti.

RODALLEGA'NIN TAKIMDAN AYRILMASINI İSTEMEM

Oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmadığını ifade eden deneyimli teknik direktör, "Rodallega'ya çok fazla teklif var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geliyor. Teknik anlamda Rodallega'nın kulüpten ayrılmasını istemem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrılmasını istemeyiz ama bu benim tek başıma alacağım bir karar değil. Kulüp başkanımızın, yönetimin ve Rodallega'nın düşünceleri bu konuda çok önemli." diye konuştu.

OLCAN ADIN HAZIR DURUMDA

Tolunay Kafkas, devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıkları 4 oyuncunun da takıma katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Olcan Adın, bize yaklaşık 1,5 ay önce katıldı. Şu anda hazır durumda. Fiziksel açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Olcan, daha önce birlikte çalıştığım, sevdiğim ve saygı duyduğum, kişiliği ve oyun karakteri açısından çok önemli bir oyuncu. Daniel Larsson, Miral Samardzic ve Kofi Adu'yu alarak ihtiyacımız olan yerlere transfer yaptık. İyi oyuncular. Takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.