Topuk Yaylası Tesisleri'nin adı değişti

Divan toplantısında, Fenerbahçe'ye katkıları geçen Halit Deringör, Perihan Özbilgin ve merhum Serkan Acar adına şükran plaketleri takdim edilirken, isimleri kulüp tesislerine verildi.

SERKAN ACAR'IN İSMİ TOPUK YAYLASINA VERİLDİ

Serkan Acar'ın isminin, Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne verildiği açıklandı. Merhum Serkan Acar'ın plaketini, eşi Zeynep Değirmencioğlu Acar ve oğulları Serkan ile Volkan aldı. Bu sırada Zeynep Değirmencioğlu Acar'a sarılan başkan Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"SERKAN ÇOK GURURLU"

Zeynep Değirmencioğlu Acar, konuşmasında, "Serkan Acar şu anda çok mutlu ve gururlu. Çok sevdiği ve emek verdiği bir projeydi. Herhalde görüyordur. Bunun için sevgili başkanım Aziz Yıldırım'a ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Son derece gururluyum." ifadelerini kullandı.